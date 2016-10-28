Водіїв попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Синоптики попередили водіїв про дощі та мокрий сніг, які очікуються завтра в деяких областях України. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
За інформацією Гідрометцентру, 29 жовтня вночі у західних та північних областях помірний, вдень в Україні невеликий дощ, в Карпатах та подекуди на сході з мокрим снігом.
У неділю, 30 жовтня, також пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів. Крім того, вночі в ці дні температура місцями сягне мінусової позначки, тож на дорогах можлива ожеледиця.
За таких погодних умов, учасникам дорожнього руху необхідно бути максимально уважними.