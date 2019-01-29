Водителей предупредили о возможном ограничении движения в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня возможно ограничение транспортного движения в центре Киева в связи с проведением шествия, посвященного годовщине героического боя под Крутами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, 29 января, с 17:30 до 19:30 возможно ограничение транспортного движения в центре Киева в связи с проведением мирного похода, посвященного годовщине героического боя под Крутами", - говорится в сообщении.
В частности, ограничения возможно по маршруту: памятник Героям Крут (Львовская площадь) - ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. М. Грушевского - станция метро "Арсенальная" - аллея Героев Крут - Аскольдова могила.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 101 год назад.