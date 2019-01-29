Водіїв попередили про можливе обмеження руху у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні можливе обмеження транспортного руху в центрі Києва у зв’язку із проведенням ходи, яка присвячена річниці героїчного бою під Крутами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Сьогодні, 29 січня, із 17:30 до 19:30 можливе обмеження транспортного руху в центрі Києва у зв’язку із проведенням мирного походу, присвяченого річниці героїчного бою під Крутами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, обмеження можливе за маршрутом: пам’ятник Героям Крут (Львівська площа) – вул. Велика Житомирська – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. М. Грушевського – станція метро "Арсенальна" – алея Героїв Крут – Аскольдова могила.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День пам’яті полеглих у бою під Крутами, який стався 101 рік тому.