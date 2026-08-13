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Во Львовской области разоблачили мужчину, который систематически насиловал 14-летнюю падчерицу

Киев • УНН

 • 412 просмотра

54-летнего мужчину подозревают в изнасиловании приёмной дочери во Львовской области. Преступления продолжались около года, подозреваемый задержан.

Во Львовской области разоблачили мужчину, который систематически насиловал 14-летнюю падчерицу

Во Львовской области 54-летнего мужчину подозревают в систематическом изнасиловании 14-летней девочки, которая была его приёмной дочерью. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

На Львовщине 54-летнего мужчину подозревают в систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, которую вместе с двумя родными сёстрами передали на воспитание в его приёмную семью. По данным следствия, противоправные действия продолжались около года

- говорится в сообщении.

В апреле 2023 года трёх сестёр в возрасте 10, 11 и 17 лет устроили в приёмную семью в Стрыйском районе. После того как старшая сестра уехала на учёбу, двое младших детей остались под опекой приёмных родителей.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина, воспользовавшись материальной и бытовой зависимостью на тот момент 14-летней воспитанницы, начал совершать в отношении неё действия сексуального характера.

В дальнейшем в течение года мужчина систематически, не менее трёх раз в неделю, совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и насиловал её.

По версии следствия, мужчина применял психологическое давление, запугивание и физическое насилие, а чтобы подавить сопротивление девочки, угрожал совершить сексуальное насилие в отношении её младшей сестры.

В июле 2026 года несовершеннолетняя рассказала о пережитом своей знакомой, которая находилась за границей. Та обратилась к правоохранителям. После этого мужчину задержали.

Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении в совершении развратных действий, сексуальном насилии и изнасиловании лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершённых лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Закарпатье будут судить женщину за сексуальную эксплуатацию 13-летней дочери13.08.26, 11:47 • 1766 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область