Во Львове мужчину, который угрожал подрывом квартиры, сняли с подоконника. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.

«История на Черновола завершилась положительно: мужчину сняли с подоконника. Сейчас с ним работают сотрудники полиции», - сообщил Зинкевич.

Ранее

Во Львове 20-летний мужчина угрожал подрывом квартиры, если ему не переведут 100 тыс. гривен на пр. Черновола 45.