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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда

Во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда

Киев  •  УНН

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Во дворе резиденции премьер-министра Израиля в Кесарии упали два светошумовых заряда. Инцидент произошел в отсутствие Нетаньяху и его семьи, повреждений нет.

В субботу, 16 ноября, в сад возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, что на севере страны, запустили два светошумовых заряда. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на момент инцидента ни Нетаньяху, ни его семьи дома не было. Никаких повреждений не зафиксировано.

Министр обороны Израиля Израэль Кац назвал этот случай нарушением "всех красных линий", об этом он сообщил в соцсети X в воскресенье утром.

Недопустимо, чтобы премьер-министр Израиля, который уже находится под угрозой со стороны Ирана и его союзников, сталкивался с такими же угрозами у себя дома,

- сказал Кац.

Он также призвал правоохранительные и судебные органы принять необходимые меры.

Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил инцидент в своем посте на X и сообщил, что начато расследование.

Подстрекательство против премьер-министра Биньямина Нетаньяху переходит все границы. Бросание светошумового заряда в его дом - это пересечение еще одной красной линии,

заявил министр безопасности Итамар Бен-Гвир.

Напомним

В октябре возле резиденции Нетаньяху в Кесарии уже был зафиксирован запуск дрона, который не нанес ущерба. На фоне инцидента продолжается обострение на севере страны: с октября 2023 года израильские силы регулярно обмениваются огнем с ливанской вооруженной группировкой "Хезболла". Ответственность за субботнюю атаку пока никто не взял.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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