Ночью в Мьянме полицейские застрелили двух протестующих

Детали

Минимум два человека были убиты во время огневых обстрелов в Мьянме в течение ночи, когда активисты призвали к новым протестам против государственного переворота.

Полиция открыла огонь по толпе, собравшейся у отделения полиции города Таркет, требуя освобождения арестованных.

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В социальных сетях распространяются плакаты с призывом выходить на улицы в знак протеста против хунты и отмечать годовщину смерти студента, который был расстрелян силами безопасности в 1988 году в здании, известном тогда как Рангунский технологический институт.

Эта стрельба и стрельба у другого студента, погибшего через несколько недель, вызвали широкие протесты против военного правительства.

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.

По данным ООН , с начала военного переворота было убито более 50 протестующих - не менее 38 только в среду, 3 марта.