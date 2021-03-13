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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52218 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72867 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110099 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145642 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195961 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193615 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279931 просмотра

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Актуальное
Ночью в Мьянме полицейские застрелили двух протестующих

Ночью в Мьянме полицейские застрелили двух протестующих

Киев  •  УНН

 • 19502 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. За ночь в Мьянме во время огневых обстрелов погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Минимум два человека были убиты во время огневых обстрелов в Мьянме в течение ночи, когда активисты призвали к новым протестам против государственного переворота.

Полиция открыла огонь по толпе, собравшейся у отделения полиции города Таркет, требуя освобождения арестованных.

Дополнительно

В социальных сетях распространяются плакаты с призывом выходить на улицы в знак протеста против хунты и отмечать годовщину смерти студента, который был расстрелян силами безопасности в 1988 году в здании, известном тогда как Рангунский технологический институт.

Эта стрельба и стрельба у другого студента, погибшего через несколько недель, вызвали широкие протесты против военного правительства.

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.

По данным ООН , с начала военного переворота было убито более 50 протестующих - не менее 38 только в среду, 3 марта.

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