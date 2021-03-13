Вночі у М'янмі поліцейські застрелили двох протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За ніч у М'янмі під час вогневих обстрілів загинули дві особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Мінімум двох людей було вбито під час вогневих обстрілів у М'янмі протягом ночі, коли активісти закликали до нових протестів проти державного перевороту.
Поліція відкрила вогонь по натовпу, який зібрався біля відділення поліції міста Таркета, вимагаючи звільнення заарештованих.
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У соціальних мережах поширюються плакати із закликом виходити на вулиці на знак протесту проти хунти та відзначати річницю смерті студента, який був розстріляний силами безпеки в 1988 році у будівлі, відомій тоді як Рангунський технологічний інститут.
Ця стрілянина та стрілянина в іншого студента, який загинув через кілька тижнів, спричинили широкі протести проти військового уряду.
Масові протести в М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.
Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М’їн знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
1 березня відбулося перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.
За даними ООН, з початку військового перевороту було вбито понад 50 протестуючих — не менше 38 тільки в середу, 3 березня.