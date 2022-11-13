Ночью оккупанты обстреливали линию фронта и города в относительном тылу Донецкой области

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”Ночью россияне били по линии фронта и по городам в относительном тылу. Перед полуночью россияне обстреляли Дружковку, где повредили кафе, и Святогорск, где снаряды прилетели вблизи админздания. Без жертв, объемы разрушений уточняем", – сообщил Кириленко.

Также на Волновахском направлении повреждены 4 дома и ферма в Богоявленке, также под огонь попали Угледар и Павловка. Без пострадавших.

"На Донецком направлении ночь прошла относительно тихо. Были единичные прилеты по старой и центральной части Авдеевки. Последствия устанавливаем”, - отметил он.

На Горловском направлении громко было на станции Майорск в Светлодарской общине.

”На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине – количество жертв и объемы причиненного ущерба уточняем. Каждый гражданский в Донецкой области - это потенциальная жертва российских обстрелов”, - подчеркнул Кириленко.