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Вночі окупанти обстрілювали лінію фронту та міста у відносному тилу на Донеччині

Вночі окупанти обстрілювали лінію фронту та міста у відносному тилу на Донеччині

Київ • УНН

 • 257555 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російські окупанти вночі обстрілювали лінію фронту та міста у відносному тилу у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

”Вночі росіяни били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. Перед північчю росіяни обстріляли Дружківку, де пошкодили кав'ярню, та Святогірськ, де снаряди прилетіли поблизу адмінбудівлі. Без жертв, обсяги руйнувань уточнюємо», - повідомив Кириленко.

Також на Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки та ферму у Богоявленці, також під вогонь потрапили Вугледар та Павлівка. Без постраждалих.

"На Донецькому напрямку ніч минула відносно тихо. Були поодинокі прильоти по старій та центральній частині Авдіївки. Наслідки встановлюємо”, - зазначив він.

На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ у Світлодарській громаді.

”На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - кількість жертв та обсяги завданої шкоди уточнюємо. Кожен цивільний на Донеччині - це потенційна жертва російських обстрілів”, - наголосив Кириленко.

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