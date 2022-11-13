Вночі окупанти обстрілювали лінію фронту та міста у відносному тилу на Донеччині

Цитата

”Вночі росіяни били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. Перед північчю росіяни обстріляли Дружківку, де пошкодили кав'ярню, та Святогірськ, де снаряди прилетіли поблизу адмінбудівлі. Без жертв, обсяги руйнувань уточнюємо», - повідомив Кириленко.

Також на Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки та ферму у Богоявленці, також під вогонь потрапили Вугледар та Павлівка. Без постраждалих.

"На Донецькому напрямку ніч минула відносно тихо. Були поодинокі прильоти по старій та центральній частині Авдіївки. Наслідки встановлюємо”, - зазначив він.

На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ у Світлодарській громаді.

”На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - кількість жертв та обсяги завданої шкоди уточнюємо. Кожен цивільний на Донеччині - це потенційна жертва російських обстрілів”, - наголосив Кириленко.