Вночі окупанти обстрілювали лінію фронту та міста у відносному тилу на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російські окупанти вночі обстрілювали лінію фронту та міста у відносному тилу у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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”Вночі росіяни били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. Перед північчю росіяни обстріляли Дружківку, де пошкодили кав'ярню, та Святогірськ, де снаряди прилетіли поблизу адмінбудівлі. Без жертв, обсяги руйнувань уточнюємо», - повідомив Кириленко.
Також на Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки та ферму у Богоявленці, також під вогонь потрапили Вугледар та Павлівка. Без постраждалих.
"На Донецькому напрямку ніч минула відносно тихо. Були поодинокі прильоти по старій та центральній частині Авдіївки. Наслідки встановлюємо”, - зазначив він.
На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ у Світлодарській громаді.
”На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - кількість жертв та обсяги завданої шкоди уточнюємо. Кожен цивільний на Донеччині - це потенційна жертва російських обстрілів”, - наголосив Кириленко.