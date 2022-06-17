В результате вторжения рф в Украине погибло 4509 мирных жителей – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 4509 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Цитата
"С 4:00 утра 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 16 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 10 094 жертв среди гражданского население страны: 4509 погибших и 5585 раненых", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ООН, среди погибших: 1747 мужчин, 1166 женщин, 124 девочки и 129 мальчиков, а также 41 ребенок и 1302 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Получили ранения: 1138 мужчин, 792 женщины, 125 девочек и 166 мальчиков, а также 172 ребенка и 3192 взрослых, пол которых неизвестен.
Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
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