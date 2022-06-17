Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4509 мирних жителів – ООН

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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 16 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 10 094 жертв серед цивільного населення країни: 4509 загиблих і 5585 поранених", – ідеться у повідомленні.

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За даними ООН, серед загиблих: 1747 чоловіків, 1166 жінок, 124 дівчинки та 129 хлопчиків, а також 41 дитина та 1302 дорослих, стать яких поки невідома.

Дістали поранення: 1138 чоловіків, 792 жінки, 125 дівчаток та 166 хлопчиків, а також 172 дитини та 3192 дорослих, стать яких невідома.

Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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