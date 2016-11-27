В результате стрельбы в Новом Орлеане погиб мужчина

Местная полиция сообщает, что инцидент произошел сегодня рано утром. В результате стрельбы на Бурбон-стрит в Новом Орлеане 10 жертв: восемь мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 37 лет. Один человек из них скончался в больнице от полученных травм.

Правоохранители Нового Орлеана провели два ареста. Причины инцидента пока неизвестны.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, один человек погиб и несколько пострадали.