В результате стрельбы в Новом Орлеане погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате стрельбы во французском квартале города Новый Орлеан в штате Луизиана, США, один человек погиб, еще 9 получили ранения, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Местная полиция сообщает, что инцидент произошел сегодня рано утром. В результате стрельбы на Бурбон-стрит в Новом Орлеане 10 жертв: восемь мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 37 лет. Один человек из них скончался в больнице от полученных травм.
Правоохранители Нового Орлеана провели два ареста. Причины инцидента пока неизвестны.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, один человек погиб и несколько пострадали.