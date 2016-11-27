Внаслідок стрілянини у Новому Орлеані загинув чоловік

Місцева поліція повідомляє, що інцидент стався сьогодні рано вранці. Внаслідок стрілянини на Бурбон-стріт у Новому Орлеані 10 жертв: вісім чоловіків та дві жінки у віці від 20 до 37 років. Один чоловік з них помер у лікарні від отриманих травм.

Правоохоронці Нового Орлеану провели два арешти. Причини інциденту поки що невідомі.

Як повідомляв УНН, в результаті стрілянини в американському Піттсбурзі, штат Пенсільванія, одна людина загинула і кілька постраждали.