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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 85654 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Внаслідок стрілянини у Новому Орлеані загинув чоловік

Київ • УНН

 • 10762 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У результаті стрілянини у французькому кварталі міста Нового Орлеана у штаті Луїзіана, США, одна людина загинула, ще 9 отримали поранення, передає УНН з посиланням на ABC News.

Внаслідок стрілянини у Новому Орлеані загинув чоловік

Місцева поліція повідомляє, що інцидент стався сьогодні рано вранці. Внаслідок стрілянини на Бурбон-стріт у Новому Орлеані 10 жертв: вісім чоловіків та дві жінки у віці від 20 до 37 років. Один чоловік з них помер у лікарні від отриманих травм.

Правоохоронці Нового Орлеану провели два арешти. Причини інциденту поки що невідомі.

Як повідомляв УНН, в результаті стрілянини в американському Піттсбурзі, штат Пенсільванія, одна людина загинула і кілька постраждали.

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