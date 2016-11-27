Внаслідок стрілянини у Новому Орлеані загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У результаті стрілянини у французькому кварталі міста Нового Орлеана у штаті Луїзіана, США, одна людина загинула, ще 9 отримали поранення, передає УНН з посиланням на ABC News.
Місцева поліція повідомляє, що інцидент стався сьогодні рано вранці. Внаслідок стрілянини на Бурбон-стріт у Новому Орлеані 10 жертв: вісім чоловіків та дві жінки у віці від 20 до 37 років. Один чоловік з них помер у лікарні від отриманих травм.
Правоохоронці Нового Орлеану провели два арешти. Причини інциденту поки що невідомі.
Як повідомляв УНН, в результаті стрілянини в американському Піттсбурзі, штат Пенсільванія, одна людина загинула і кілька постраждали.