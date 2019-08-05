Вследствие непогоды в Одесской области погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате непогоды погиб человек. Предварительная причина смерти — утопление. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Одесской области.
“Мужчина 69 лет, это было в Белгород-Днестровском районе. Его тело нашли после непогоды ”, - сообщили в пресс-службе.
Как отметили правоохранители, по предварительной информации, мужчина на выходные приехал на дачу, во время ливня вышел на огород.
“Предварительная причина смерти — утопление”, — добавили в полиции.
По словам собеседницы, к счастью, других сообщений о пострадавших или погибших в полицию Одесской области не поступало.
Как сообщал УНН, накануне из-за непогоды неподалеку от Днепровского лимана в ловушке оказались 25 воспитанников ДЮСШ, которые отправились в поход в сопровождении тренеров.