Внаслідок негоди в Одеській області загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті негоди загинув чоловік. Попередня причина смерті — утоплення. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
“Чоловік 69 років, це було у Білгород-Дністровському районі. Його тіло знайшли після негоди”, — повідомили в прес-службі.
Як зазначили правоохоронці, за попередньою інформацією, чоловік на вихідні приїхав на дачу, під час зливи вийшов на город.
“Попередня причина смерті — утоплення”, — додали в поліції.
Зі слів співрозмовниці, на щастя, інших повідомлень щодо постраждалих або загиблих до поліції Одеської області не надходило.
Як повідомляв УНН, напередодні через негоду неподалік від Дніпровського лиману у пастці опинилися 25 вихованців ДЮСШ, які вирушили у похід у супроводі тренерів.