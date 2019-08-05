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Внаслідок негоди в Одеській області загинув чоловік

Внаслідок негоди в Одеській області загинув чоловік

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті негоди загинув чоловік. Попередня причина смерті — утоплення. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

“Чоловік 69 років, це було у Білгород-Дністровському районі. Його тіло знайшли після негоди”, — повідомили в прес-службі.

Як зазначили правоохоронці, за попередньою інформацією, чоловік на вихідні приїхав на дачу, під час зливи вийшов на город.

“Попередня причина смерті — утоплення”, — додали в поліції.

Зі слів співрозмовниці, на щастя, інших повідомлень щодо постраждалих або загиблих до поліції Одеської області не надходило.

Як повідомляв УНН, напередодні через негоду неподалік від Дніпровського лиману у пастці опинилися 25 вихованців ДЮСШ, які вирушили у похід у супроводі тренерів.

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