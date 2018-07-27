ВМС Украины провели совместную тренировку с кораблями НАТО

"В акватории Черного моря корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями и катерами ВМС ВС Украины. Целью маневров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.



Отмечено, что в тренировке принимали участие три тактические группы - многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.



Напомним, 23 июля в морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО.



