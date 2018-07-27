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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36099 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101064 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123155 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130755 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168529 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153124 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140912 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 180850 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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ВМС Украины провели совместную тренировку с кораблями НАТО

ВМС Украины провели совместную тренировку с кораблями НАТО

Киев  •  УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями НАТО. Об этом сообщает Facebook ВМС ВС Украины, передает УНН.

"В акватории Черного моря корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями и катерами ВМС ВС Украины. Целью маневров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в тренировке принимали участие три тактические группы - многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.

Напомним, 23 июля в морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО.

Украинские Национальные Новости

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