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ВМС України провели спільне тренування з кораблями НАТО

ВМС України провели спільне тренування з кораблями НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Військово-морські сили України провели спільне тренування з кораблями НАТО. Про це повідомляє Facebook ВМС ЗС України, передає УНН.

"В акваторії Чорного моря кораблі Постійної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMG2) та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільне тренування типу PASSEX з кораблями і катерами Військово-Морських Сил ЗС України. Метою маневрів є підвищення взаємосумісності, відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань та способів застосування катерних тактичних груп, здійснення спільних протимінних дій відповідно до стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у тренуванні брали участь три тактичні групи - багатоцільових кораблів, протимінних кораблів та артилерійських катерів.

Нагадаємо, 23 липня до морського порту Одеси зайшли військові кораблі НАТО.

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