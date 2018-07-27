ВМС України провели спільне тренування з кораблями НАТО

"В акваторії Чорного моря кораблі Постійної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMG2) та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільне тренування типу PASSEX з кораблями і катерами Військово-Морських Сил ЗС України. Метою маневрів є підвищення взаємосумісності, відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань та способів застосування катерних тактичних груп, здійснення спільних протимінних дій відповідно до стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що у тренуванні брали участь три тактичні групи - багатоцільових кораблів, протимінних кораблів та артилерійських катерів.



Нагадаємо, 23 липня до морського порту Одеси зайшли військові кораблі НАТО.



