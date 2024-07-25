В Азовском море пока нет российских кораблей, заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук вечером 24 июля, передает УНН.

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«В Азовском море больше нет ни одного военного корабля РФ. Кажется, они начали что-то подозревать», - написал он на своей фейсбук-странице.

Напомним,

Утром 24 июля Военно-морские силы сообщили, что в Черном море находились четыре российских корабля, из них два - носители крылатых ракет «Калибр». В Азовском море было два российских корабля, без ракетоносителей.

ВМС України знищили 28 російських кораблів - Плетенчук