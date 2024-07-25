Представитель ВМС Украины сообщил, что в Азовском море больше нет ни одного военного корабля РФ. Утром 24 июля там находились два российских корабля, без ракетоносителей.
В Азовском море пока нет российских кораблей, заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук вечером 24 июля, передает УНН.
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«В Азовском море больше нет ни одного военного корабля РФ. Кажется, они начали что-то подозревать», - написал он на своей фейсбук-странице.
Напомним,
Утром 24 июля Военно-морские силы сообщили, что в Черном море находились четыре российских корабля, из них два - носители крылатых ракет «Калибр». В Азовском море было два российских корабля, без ракетоносителей.
ВМС України знищили 28 російських кораблів - Плетенчук17 июля 2024, 17:57 • 32266 просмотров