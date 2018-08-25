ВМС США: воспроизведение второго флота не говорит о стремлении к столкновению с Россией

“В последнее время было множество предположений насчет того, что возрождение второго флота означает перегруппировку ВМС США для ведения боевых действий и даже стремление к ним. Ничего не может быть дальше от истины”, — утверждал американский военачальник. “Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности”, — сказал Ричардсон про восстановление второго флота. Между тем Пентагон открыто признавал, что решение о возрождении второго флота было принято на фоне резкого обострения напряженности в отношениях России и США.

С точки зрения Ричардсона, второй флот укрепит возможности “маневрировать и воевать в Атлантике и, как следствие, поможет сохранять военно-морское превосходство Америки”. Это в свою очередь даст возможность в том числе усилить безопасность США и расширить их влияние в регионе, считает военачальник. Со своей стороны вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что ставит своей целью “строительство флота, готового воевать”. “Готового воевать, чтобы нам не пришлось этим заниматься”, — добавил Льюис, назначенный командовать вторым флотом, штаб которого разместился в Норфолке.

Как сообщал УНН, председатель Береговой охраны США надеется, что Сенат одобрит строительство арктических ледоколов.