ВМС США: відтворення другого флоту не говорить про прагнення до зіткнення з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Відродження другого флоту американських Військово-морських сил (ВМС) не слід розглядати як прагнення США до зіткнення з Росією. З такою заявою виступив в п’ятницю на урочистій церемонії в Норфолку (штат Вірджинія), присвяченій відновленню другого флоту, начальник штабу ВМС США адмірал Джон Річардсон, повідомляє УНН.
“Останнім часом було безліч припущень щодо того, що відродження другого флоту означає перегрупування ВМС США для ведення бойових дій і навіть прагнення до них. Нічого не може бути далі від істини”, — стверджував американський воєначальник. “Це динамічна відповідь США на динамічну атмосферу в сфері безпеки”, — сказав Річардсон про відновлення другого флоту. Тим часом Пентагон відкрито визнавав, що рішення про відродження другого флоту було прийнято на тлі різкого загострення напруженості у відносинах Росії і США.
З точки зору Річардсона, другий флот зміцнить можливості “маневрувати і воювати в Атлантиці і, як наслідок, допоможе зберігати військово-морську перевагу Америки”. Це в свою чергу дасть можливість в тому числі посилити безпеку США і розширити їх вплив в регіоні, вважає воєначальник. Зі свого боку віце-адмірал Ендрю Льюіс повідомив, що ставить собі за мету “будівництво флоту, готового воювати”. “Готового воювати, щоб нам не довелося цим займатися”, — додав Льюїс, призначений командувати другим флотом, штаб якого розмістився в Норфолку.
Як повідомляв УНН, голова Берегової охорони США сподівається, що Сенат схвалить будівництво арктичних криголамів.