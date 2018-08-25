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ВМС США: відтворення другого флоту не говорить про прагнення до зіткнення з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Відродження другого флоту американських Військово-морських сил (ВМС) не слід розглядати як прагнення США до зіткнення з Росією. З такою заявою виступив в п’ятницю на урочистій церемонії в Норфолку (штат Вірджинія), присвяченій відновленню другого флоту, начальник штабу ВМС США адмірал Джон Річардсон, повідомляє УНН.

ВМС США: відтворення другого флоту не говорить про прагнення до зіткнення з Росією

“Останнім часом було безліч припущень щодо того, що відродження другого флоту означає перегрупування ВМС США для ведення бойових дій і навіть прагнення до них. Нічого не може бути далі від істини”, — стверджував американський воєначальник. “Це динамічна відповідь США на динамічну атмосферу в сфері безпеки”, — сказав Річардсон про відновлення другого флоту. Тим часом Пентагон відкрито визнавав, що рішення про відродження другого флоту було прийнято на тлі різкого загострення напруженості у відносинах Росії і США.

З точки зору Річардсона, другий флот зміцнить можливості “маневрувати і воювати в Атлантиці і, як наслідок, допоможе зберігати військово-морську перевагу Америки”. Це в свою чергу дасть можливість в тому числі посилити безпеку США і розширити їх вплив в регіоні, вважає воєначальник. Зі свого боку віце-адмірал Ендрю Льюіс повідомив, що ставить собі за мету “будівництво флоту, готового воювати”. “Готового воювати, щоб нам не довелося цим займатися”, — додав Льюїс, призначений командувати другим флотом, штаб якого розмістився в Норфолку.

Як повідомляв УНН, голова Берегової охорони США сподівається, що Сенат схвалить будівництво арктичних криголамів.

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