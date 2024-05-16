Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины

Крупные предприятия рф участвуют в схеме завлечения российских граждан и иностранцев в наемнические группы для участия в войне россии против Украины. В соцсетях распространяются объявления с предложением денег от компаний москвы, санкт-петербурга, и многих других регионов рф, передает УНН со ссылкой на исследование проекта "Система".

Детали

Новая волна мобилизации официально кремлем не заявляется, но минобороны страны-окупанта продолжает рекрутинг людей в вооруженные силы рф. В этой связи в россии действует схема, в которой важная роль отведена крупным компаниям. Как сообщает расследовательский проект "Система", российские предприятия фиктивно оформляют в штат граждан рф и иностранцев. Далее "сотрудники", получив подъемные до 405 тыс. рублей (4422 доллара), отправляются на российско-украинский фронт.

Новобранец может претендовать на денежный бонус исходя из двух вариантов действий:

В первом случае рекрут фиктивно устраивается в штат компании и получает от нее единоразовую выплату или зарплату, которая будет начисляться помимо зарплаты от минобороны рф.

Другая схема предполагает заключение контракта в областном пункте отбора на военную службу и получение выплаты из специального фонда рф.



Локомотивом вербовки со сверхвыплатами выступила москва: первые объявления в соцсетях с предложением подъемных денег от госпредприятий, а затем и частных компаний появились в апреле 2023 года.

В дальнейшем, остальные российские регионы подхватили практику соцсетевых приглашений на службу. "Система" обнаружила объявления рекрутеров, в которых упоминаются санкт-петербург, московская область, татарстан, самарская, волгоградская, ярославская и вологодская области.

Радио Свобода сообщает о строительной компании петербургского миллиардера игоря букато "возрождение". Согласно информации журналистов, это первая частная фирм санкт-петербурга, о которой стало известно в контексте вербовки людей на войну рф в Украине.

Сотрудница отдела кадров компании подтвердила корреспонденту "Системы", что к середине весны 2024 года на фронт от "Возрождения" ушло 20 человек. Условия: человек фиктивно устраивается в штат строительной компании, получает дополнительную выплату (400 тысяч рублей, либо более 4000 долларов), а затем - отправляется подписывать контракт с минобороны рф в российский военкомат.

Организаторами схемы могут выступать два подведомственных правительству петербурга комитета: комитет по строительству и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, пишет издание.

Справка

"Возрождение" – строительная компания петербургского миллиардера Игоря Букато Выручка компании в 2023 году составила 21 млрд рублей (248 млн долларов). Одно из основных направлений деятельности фирмы – дорожно-транспортное строительство, в котором не обходится без тесных контактов с администрацией петербурга.

Напомним

Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".

Украинские военные за сутки уничтожили более 50 российских оккупантов вблизи населенных пунктов Пилино, Глубокое и Лукьянец Харьковской области.