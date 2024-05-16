Замість будівництва - на війну: підприємства рф вербують людей для участі в агресії проти України
Київ • УНН
Великі підприємства рф беруть участь у схемі із залучення російських громадян та іноземців у загони найманців для участі у війні росії проти України, пропонуючи їм бонуси у розмірі понад $4 400.
Великі підприємства рф беруть участь у схемі заманювання російських громадян та іноземців у найманські групи для участі у війні росії проти України. У соцмережах поширюються оголошення з пропозицією грошей від компаній москви, санкт-петербурга, і багатьох інших регіонів рф, передає УНН з посиланням на дослідження проекту "Система".
Деталі
Нова хвиля мобілізації офіційно кремлем не заявляється, але міноборони країни-окупанта продовжує рекрутинг людей у збройні сили рф. У зв'язку з цим у росії діє схема, в якій важлива роль відведена великим компаніям. Як повідомляє розслідувальний проєкт "Система", російські підприємства фіктивно оформляють у штат громадян рф та іноземців. Далі "співробітники", отримавши підйомні до 405 тис. рублів (4422 долари), вирушають на російсько-український фронт.
Новобранець може претендувати на грошовий бонус виходячи з двох варіантів дій:
- У першому випадку рекрут фіктивно влаштовується в штат компанії й отримує від неї одноразову виплату або зарплату, яку нараховуватимуть окрім зарплати від міноборони рф.
- Інша схема передбачає укладення контракту в обласному пункті відбору на військову службу та отримання виплати зі спеціального фонду рф.
Локомотивом вербування з надвиплатами виступила москва: перші оголошення в соцмережах із пропозицією підйомних грошей від держпідприємств, а потім і приватних компаній з'явилися у квітні 2023 року.
Надалі, інші російські регіони підхопили практику соцмережевих запрошень на службу. "Система" виявила оголошення рекрутерів, у яких згадуються санкт-петербург, московська область, татарстан, самарська, волгоградська, ярославська і вологодська області.
Радіо Свобода повідомляє про будівельну компанію петербурзького мільярдера ігоря букато "возрождение". Згідно з інформацією журналістів, це перша приватна фірма санкт-петербурга, про яку стало відомо в контексті вербування людей на війну рф в Україні.
Співробітниця відділу кадрів компанії підтвердила кореспонденту "Системы", що до середини весни 2024 року на фронт від "возрождения" пішло 20 осіб. Умови: людина фіктивно влаштовується в штат будівельної компанії, отримує додаткову виплату (400 тисяч рублів, або понад 4000 доларів), а потім - вирушає підписувати контракт із міноборони рф у російський військкомат.
Організаторами схеми можуть виступати два підвідомчі адміністрації петербурга комітети: комітет з будівництва та комітет з розвитку транспортної інфраструктури, пише видання.
Довідка
"возрождение" - будівельна компанія петербурзького мільярдера ігоря букато. Виручка компанії в 2023 році склала 21 млрд рублів (248 млн доларів). Один з основних напрямків діяльності фірми - дорожньо-транспортне будівництво, в якому не обходиться без тісних контактів з адміністрацією петербурга.
Нагадаємо
Непальські найманці масово дезертирують із російської армії через невиплату обіцяних грошей, жорстоке поводження з боку командирів і величезні втрати в "м'ясних атаках".
Українські військові за добу знищили понад 50 російських окупантів поблизу населених пунктів Пилине, Глибоке та Лук'янець Харківської області.