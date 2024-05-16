Замість будівництва - на війну: підприємства рф вербують людей для участі в агресії проти України

ukenru
17:57 • 50927 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 72213 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 83934 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 186139 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 140007 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 135570 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 127693 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120240 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112149 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129968 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 128069 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 98138 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 103904 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 113521 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 82660 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 186111 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 354409 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 423376 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 433274 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 343959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 72190 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 103904 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 98138 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 90551 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102967 перегляди
Актуальне
Замість будівництва - на війну: підприємства рф вербують людей для участі в агресії проти України

Замість будівництва - на війну: підприємства рф вербують людей для участі в агресії проти України

Київ • УНН

 • 19004 перегляди

Великі підприємства рф беруть участь у схемі із залучення російських громадян та іноземців у загони найманців для участі у війні росії проти України, пропонуючи їм бонуси у розмірі понад $4 400.

Великі підприємства рф беруть участь у схемі заманювання російських громадян та іноземців у найманські групи для участі у війні росії проти України. У соцмережах поширюються оголошення з пропозицією грошей від компаній москви, санкт-петербурга, і багатьох інших регіонів рф, передає УНН з посиланням на дослідження проекту "Система".

Деталі

Нова хвиля мобілізації офіційно кремлем не заявляється, але міноборони країни-окупанта продовжує рекрутинг людей у збройні сили рф. У зв'язку з цим у росії діє схема, в якій важлива роль відведена великим компаніям. Як повідомляє розслідувальний проєкт "Система", російські підприємства фіктивно оформляють у штат громадян рф та іноземців. Далі "співробітники", отримавши підйомні до 405 тис. рублів (4422 долари), вирушають на російсько-український фронт.

Новобранець може претендувати на грошовий бонус виходячи з двох варіантів дій:

  • У першому випадку рекрут фіктивно влаштовується в штат компанії й отримує від неї одноразову виплату або зарплату, яку нараховуватимуть окрім зарплати від міноборони рф.
  • Інша схема передбачає укладення контракту в обласному пункті відбору на військову службу та отримання виплати зі спеціального фонду рф.

Локомотивом вербування з надвиплатами виступила москва: перші оголошення в соцмережах із пропозицією підйомних грошей від держпідприємств, а потім і приватних компаній з'явилися у квітні 2023 року.

Image

Надалі, інші російські регіони підхопили практику соцмережевих запрошень на службу. "Система" виявила оголошення рекрутерів, у яких згадуються санкт-петербург, московська область, татарстан, самарська, волгоградська, ярославська і вологодська області.

Радіо Свобода повідомляє про будівельну компанію петербурзького мільярдера ігоря букато "возрождение". Згідно з інформацією журналістів, це перша приватна фірма санкт-петербурга, про яку стало відомо в контексті вербування людей на війну рф в Україні.

Співробітниця відділу кадрів компанії підтвердила кореспонденту "Системы", що до середини весни 2024 року на фронт від "возрождения" пішло 20 осіб. Умови: людина фіктивно влаштовується в штат будівельної компанії, отримує додаткову виплату (400 тисяч рублів, або понад 4000 доларів), а потім - вирушає підписувати контракт із міноборони рф у російський військкомат.

Організаторами схеми можуть виступати два підвідомчі адміністрації петербурга комітети: комітет з будівництва та комітет з розвитку транспортної інфраструктури, пише видання.

Довідка

"возрождение" - будівельна компанія петербурзького мільярдера ігоря букато. Виручка компанії в 2023 році склала 21 млрд рублів (248 млн доларів). Один з основних напрямків діяльності фірми - дорожньо-транспортне будівництво, в якому не обходиться без тісних контактів з адміністрацією петербурга.

Нагадаємо

Непальські найманці масово дезертирують із російської армії через невиплату обіцяних грошей, жорстоке поводження з боку командирів і величезні втрати в "м'ясних атаках".

Українські військові за добу знищили понад 50 російських окупантів поблизу населених пунктів Пилине, Глибоке та Лук'янець Харківської області.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97