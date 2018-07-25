Владелец английского паба выиграл почти полмиллиона долларов в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. 62-летний житель английского города Абэрдер выиграл 350 тыс. фунтов стерлингов (около 460 тыс. долл.) в лотерею, передает УНН со ссылкой на Wales Online.
Имя победителя Дэвид Брэдли. Он владеет пабом. Помогает ему в этом его супруга Пенни.
"Мы работаем в индустрии пабов уже более 30 лет. И, не смотря на выигрыш, уходить на пенсию мы не намеренны", - комментирует победитель.
Добавим, что счастливчик успел составить планы на выигранные деньги.
"Мы отправимся в длительный круиз в честь дня рождения Пенни. Планируем посетить США: Бостон, Нью-Йорк, Орландо, Майами и Лас-Вегас. Также, мы хотим поменять машину", - рассказал англичанин.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.
Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.
Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.
Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 297. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.