Власник англійського пабу виграв майже півмільйона доларів в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. 62-річний житель англійського міста Абердер виграв 350 тис. фунтів стерлінгів (близько 460 тис. дол.) у лотерею, передає УНН з посиланням на Wales Online.
Ім'я переможця Девід Бредлі. Він володіє пабом. Допомагає йому в цьому його дружина Пенні.
"Ми працюємо в індустрії пабів вже більше 30 років. І, не дивлячись на виграш, йти на пенсію ми не збираємось", - коментує переможець.
Додамо, що щасливчик встиг скласти плани на виграні гроші.
"Ми вирушимо в тривалий круїз на честь дня народження Пенні. Плануємо відвідати США: Бостон, Нью-Йорк, Орландо, Маямі і Лас-Вегас. Також, ми хочемо поміняти машину", - розповів англієць.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, подружня пара з Хмельницької області, через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.
Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім'єю на море.
Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.
Це лише три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 297. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".