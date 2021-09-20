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Власти Мали назвали "слухами" сообщения о приглашении ЧВК Вагнера

Власти Мали назвали "слухами" сообщения о приглашении ЧВК Вагнера

Киев  •  УНН

 • 17658 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Правительство Мали отвергло критику со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в связи с сообщениями о якобы имеющихся у власти в Бамако планах пригласить в страну частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Как говорится в обнародованном в воскресенье, 19 сентября, заявлении правительства этой западноафриканской страны, оно удивлен обвинениями в свой адрес, поскольку любые сообщения о наемников является не более чем слухами, передает УНН.

Цитата

Кроме того, Мали “не позволит ни одному государству решать”, с какими партнерами Бамако взаимодействовать, а с какими — нет, подчеркивается в документе.

Нигер: ECOWAS не потерпит наемников в Мали

За несколько дней до этого госминистр при президенте Нигера Хассуми Массауду в конце саммита ECOWAS в Гане заявил, что это сообщество не допустит наемников в регионе, и выразил обеспокоенность по поводу возможного ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Малые отвергла высказывания Массауду как “неприемлемые, недружественные и снисходительные”.

Париж пригрозил выводом войск

Франция и Германия также выразили обеспокоенность в связи с подобными сообщениями. Так, Париж пригрозил вывести свои войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с ЧВК Вагнера. Подобное взаимодействие власти в Бамако с наемниками из РФ “абсолютно недопустимо с нашим присутствием”, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 14 сентября, выступая в Париже перед депутатами Национального собрания. По данным французских источников, военное руководство Малые планировало пригласить в страну около 1000 сотрудников ЧВК для обучения малийской армии.

В представительстве ЕС в Бамако взвыли о последствиях

В представительстве ЕС в Бамако на запрос издания DW ответили, что в европейских дипломатов является “множество документально подтвержденных примеров того, как группа Вагнера осуществляла злоупотребления в нарушение всех конвенций и принципов, в том числе в Центрально-Африканской Республике”.

В представительстве отметили, что если информация о приглашении ЧВК Вагнера в Мали подтвердится, то это будет иметь последствия для сотрудничества с переходным правительством африканской страны, “как уже отмечали министры обороны Франции и Германии”. “ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международных стандартов, международного гуманитарного права и прав человека”, — заявили в представительстве.

Переворот в Мали

В августе 2020 году в Мали произошел военный переворот. Тогдашний президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, парламент и правительство — распущены. Захватив власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера, или группа Вагнера, — неофициальная военная организация, которая не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Войска ЧВК насчитывали в разное время и по разным данным от 1350 до 2500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. “Вагнеровцы” могли участвовать в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане, а также на Донбассе.

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