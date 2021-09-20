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Влада Малі назвала "чутками" повідомлення про запрошення ПВК Вагнера

Влада Малі назвала "чутками" повідомлення про запрошення ПВК Вагнера

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Уряд Малі відкинув критику з боку Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) у зв’язку з повідомленнями про нібито наявні у влади в Бамако плани запросити в країну приватну військову компанію (ПВК) Вагнера. Як говориться в оприлюдненій в неділю, 19 вересня, заяві уряду цієї західноафриканської країни, воно здивоване звинуваченнями на свою адресу, оскільки будь-які повідомлення щодо найманців є не більше ніж чутками, передає УНН.

Цитата

Крім того, Малі “не дозволить жодній державі вирішувати”, з якими партнерами Бамако взаємодіяти, а з якими — ні, підкреслюється в документі.

Нігер: ECOWAS не потерпить найманців в Малі

За кілька днів до цього держміністр при президенті Нігеру Хассумі Массауду в кінці саміту ECOWAS в Гані заявив, що ця спільнота не допустить найманців в регіоні, і висловив стурбованість з приводу можливого погіршення ситуації в сфері безпеки.

Малі відкинула висловлювання Массауду як “неприйнятні, недружні і поблажливі”.

Париж пригрозив виведенням військ

Франція і Німеччина також висловили стурбованість у зв’язку з подібними повідомленнями. Так, Париж пригрозив вивести свої війська з Малі, якщо правляча в цій західноафриканській країні військова хунта укладе договір про співпрацю з ПВК Вагнера. Подібна взаємодія влади в Бамако з найманцями з РФ “абсолютно недопустима з нашою присутністю”, заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 14 вересня, виступаючи в Парижі перед депутатами Національних зборів. За даними французьких джерел, військове керівництво Малі планувало запросити в країну близько 1000 співробітників ПВК для навчання малійской армії.

У представництві ЄС в Бамако завили про наслідки

У представництві ЄС в Бамако на запит видання DW відповіли, що у європейських дипломатів є “безліч документально підтверджених прикладів того, як група Вагнера здійснювала зловживання в порушення всіх конвенцій і принципів, в тому числі в Центрально-Африканській Республіці”.

У представництві зазначили, що якщо інформація про запрошення ПВК Вагнера в Малі підтвердиться, то це буде мати наслідки для співпраці з перехідним урядом африканської країни, “як вже вказали міністри оборони Франції і Німеччини”. “ЄС не співпрацює з тими, хто не діє в умовах повної прозорості і повного дотримання міжнародних стандартів, міжнародного гуманітарного права і прав людини”, — заявили в представництві.

Переворот в Малі

У серпні 2020 року в Малі стався військовий переворот. Тодішні очільники постів президента країни Ібрагім Бубакар Кейта і ряд високопоставлених цивільних і військових керівників були арештовані, парламент і уряд — розпущені. Захопивша владу хунта називає себе Національним комітетом порятунку народу.

ПВК Вагнера

ПВК Вагнера, або група Вагнера, — неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1350 до 2500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в Росії заперечують. “Вагнеровці” могли брати участь в бойових діях або тренувати місцевих військових в Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці (ЦАР), Судані, а також на Донбасі.

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