Власти Крыма не выполнили обещание отремонтировать Горьковский мост до конца 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Подконтрольная Кремлю власть Керчи не выполнила обещание отремонтировать Горьковский мост до конца декабря 2016 года. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
На сегодняшний день ремонтные работы под мостом продолжаются, а на самом мосту появляются ямы и трещины в дорожном полотне.
Отметим, что в середине декабря 2016 глава администрации аннексированной Керчи Владимир Подлипенцев заверил, что дорожное покрытие Горьковского моста отремонтируют до 24 декабря 2016 года.
Этот автомобильный мост, который соединяет центральную часть города с районом завода им. Войкова и Керченской паромной переправой, треснул по шву.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай на Горьковском мосту. Первые трещины появились в 2014 году после аннексии Крыма из-за увеличения потока грузовых и военных машин, которые ехали в Крым из соседней России через Керченскую паромную переправу и проезжали через мост в центре города.