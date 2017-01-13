Влада Криму не виконала обіцянку відремонтувати Горьковський міст до кінця 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Підконтрольна Кремлю влада Керчі не виконала обіцянку відремонтувати Горьковський міст до кінця грудня 2016 року. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
На сьогоднішній день ремонтні роботи під мостом тривають, а на самому мосту з’являються ями і тріщини в дорожньому полотні.
Зазначимо, що в середині грудня 2016 року глава адміністрації анексованої Керчі Володимир Подліпенцев запевнив, що дорожнє покриття Горьковського мосту відремонтують до 24 грудня 2016 року.
Цей автомобільний міст, який з’єднує центральну частину міста з районом заводу їм. Войкова і Керченською поромної переправою, тріснув по шву.
Варто відзначити, що це не перший подібний випадок на Горьківському мосту. Перші тріщини з’явилися в 2014 році після анексії Криму через збільшення потоку вантажних і військових машин, які їхали в Крим із сусідньої Росії через Керченську поромну переправу і проїжджали через міст в центрі міста.