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Власти Ирана блокируют доступ сограждан к криптовалютным биржам

Киев  •  УНН

 • 11435 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Начиная с мая текущего года пользователи из Ирана испытывают проблемы с доступом к криптовалютным биржам и другим платформам, связанным с цифровыми деньгами. Об этом сообщает CoinDesk, передает УНН.

Отмечается, что пользователи не могут войти на такие площадки, как Binance, Blockchain и LocalBitcoins. Не помогают в данной ситуации даже такие программы, как VPN, которые обычно используются для обхода блокировок.

При этом биткоины довольно активно используются в стране для хранения сбережений.

Отмечается, что в апреле текущего года Центральный банк Ирана запретил финансовым учреждениям проводить любые операции с криптовалютами. Причиной такого решения финрегулятор назвал возможность использования криптовалют для отмывания средств, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма.

Теперь, судя по информации источников, власти усиливают “цензуру”. При этом подчеркивается, что никаких официальных заявлений на эту тему со стороны администрации президента или правительства не было.

Тем временем, Украина продолжает определятся в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В отечественном парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списанный” у российских чиновников.

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