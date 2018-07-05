Влада Ірану блокує доступ громадянам до криптовалютних бірж

Відзначається, що користувачі не можуть увійти на такі майданчики, як Binance, Blockchain і LocalBitcoins. Не допомагають в даній ситуації навіть такі програми, як VPN, які зазвичай використовуються для обходу блокування.

При цьому біткоіни досить активно використовуються в країні для зберігання заощаджень.

Відзначається, що в квітні поточного року Центральний банк Ірану заборонив фінансовим установам проводити будь-які операції з криптовалютами. Причиною такого рішення фінрегулятор назвав можливість використання криптовалют для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, а також фінансування тероризму.

Тепер, судячи з інформації джерел, влада посилює "цензуру". При цьому наголошується, що ніяких офіційних заяв на цю тему з боку адміністрації президента або уряду не було.

Тим часом, Україна продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У вітчизняному парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.