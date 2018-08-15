Определился соперник "Динамо" по раунду плей-офф Лиги чемпионов

С 30 по 35 минуты хозяева поля отправили в нокдаун бельгийский коллектив забил два мяча. После большого количества передач между собой Тальяфико прострелил низом на ближнюю штангу, где борьбу выиграл Хунтелаар. Впоследствии центральный защитник Где Лигт оказался лучшим в игре на втором этаже после углового — 2:0.

В самом старте второй части противостояния Тадич продемонстрировал чудеса обыгрывания оппонента и отдал результативную передачу на Давида Нереса, который и установил окончательные цифры на табло 3:0.

Отметим, что с общим двухматчевым результатом 5:2 “Аякс” прошел в следующую стадию.

Добавим также, следующим оппонентом нидерландского гранда станет киевское “Динамо”.