Визначився суперник "Динамо" по раунду плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Нідерландський “Аякс” переміг бельгійський “Стандарт” у зустрічі в відповідь третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.
З 30 по 35 хвилини господарі поля відправили в нокдаун бельгійський колектив забив два м’ячі. Після великої кількості передач між собою Тальяфіко прострілив низом на ближню стійку, де боротьбу виграв Хунтелар. Згодом центральний захисник Де Лігт виявився кращим у грі на другому поверсі після кутового — 2:0.
У самісінькому старті другої частини протистояння Тадіч продемонстрував дива обігравання опонента та віддав результативну передачу на Давіда Нереса, який і встановив остаточні цифри на табло 3:0.
Відзначимо, що із загальним двоматчевим результатом 5:2 “Аякс” пройшов до наступної стадії.
Додамо також, наступним опонентом нідерландського гранду стане київське “Динамо”.