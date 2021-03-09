Определился первый четвертьфиналист Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Дортмундская "Боруссия" принимала Андалузский "Севилью" в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Главным действующим лицом поединка стал звездный нападающий “шмелей” Эрик Холланд, который отличился на 35 и 54 минутах. В первом случае он забил с точной скидки от лицевой линии от Марко Ройса, а во втором случае — был точным с пенальти.
Испанцы не сдались и свели матч вничью. Усилиями марокканского нападающего Эн-Несири ударом с пенальти и по передаче Ракитича — 2:2.
Первая игра завершилась победой немцев (3:2), и в итоге 5:4 в пользу дортмундцев, которые и стали обладателями путевки в 1/4 финала.
Дополнение
Жеребьевка 1/4 финал турнира состоится 19 марта.