Визначився перший чвертьфіналіст Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Дортмундська "Боруссія" приймала андалузьку "Севілью" у протистоянні у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Головною дійовою особою поєдинку став зірковий нападник “джмелів” Ерік Холланд, який відзначився на 35 і 54 хвилинах. У першому випадку він забив з точної скидки від лицьової лінії від Марко Ройса, а в другому випадку — був точним з пенальті.
Іспанці не здалися та звели матч внічию. Зусиллями марокканського нападника Ен-Несірі ударом з пенальті та з передачі Ракітіча — 2:2.
Перша гра завершилася звитягою німців (3:2), і в підсумку 5:4 на користь дортмундців, які і стали володарями путівки до 1/4 фіналу.
Доповнення
Жеребкування 1/4 фінал турніру відбудеться 19 березня.