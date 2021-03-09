Визначився перший чвертьфіналіст Ліги чемпіонів УЄФА

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Дортмундська "Боруссія" приймала андалузьку "Севілью" у протистоянні у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Головною дійовою особою поєдинку став зірковий нападник “джмелів” Ерік Холланд, який відзначився на 35 і 54 хвилинах. У першому випадку він забив з точної скидки від лицьової лінії від Марко Ройса, а в другому випадку — був точним з пенальті.

Іспанці не здалися та звели матч внічию. Зусиллями марокканського нападника Ен-Несірі ударом з пенальті та з передачі Ракітіча — 2:2.

Перша гра завершилася звитягою німців (3:2), і в підсумку 5:4 на користь дортмундців, які і стали володарями путівки до 1/4 фіналу.

Доповнення

Жеребкування 1/4 фінал турніру відбудеться 19 березня.

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