Определились знаменосцы сборной Украины на зимних Юношеских Олимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Перед открытием III зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне были названы имя знаменосцев сборной Украины. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Почетную миссию нести украинский флаг на церемониях открытия зимних Юношеских Олимпийских игр-2020 получили наиболее титулованные члены “желто-голубой” команды: бронзовый призер ХIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Степан Кинаш и серебряный призер этапа Кубка мира среди девушек по санному спорту Юлианна Туницкая соответственно.
Оба признались, что для них — это большая неожиданность, но, вместе с тем, большая честь представлять родную страну на открытии престижного спортивного форума.
Для юных участников самого престижного молодежного форума Планеты церемонии открытия состоятся в двух городах — Лозанне и Санкт-Морице, где и расположены Олимпийские деревни ЮОИ 2020.
Отметим, что церемония открытия в Швейцарии сегодня стартует в 20:30 по киевскому времени.
Справка: III зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января. Они соберут 1872 лучших юных атлетов планеты в возрасте 15-18 лет, которые в течение 13 соревновательных дней разыграют 81 комплект наград в 8 видах спорта и 16 дисциплинах.