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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 17344 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116472 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Определились знаменосцы сборной Украины на зимних Юношеских Олимпийских играх

Определились знаменосцы сборной Украины на зимних Юношеских Олимпийских играх

Киев  •  УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Перед открытием III зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне были названы имя знаменосцев сборной Украины. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Почетную миссию нести украинский флаг на церемониях открытия зимних Юношеских Олимпийских игр-2020 получили наиболее титулованные члены “желто-голубой” команды: бронзовый призер ХIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Степан Кинаш и серебряный призер этапа Кубка мира среди девушек по санному спорту Юлианна Туницкая соответственно.

Оба признались, что для них — это большая неожиданность, но, вместе с тем, большая честь представлять родную страну на открытии престижного спортивного форума.

Для юных участников самого престижного молодежного форума Планеты церемонии открытия состоятся в двух городах — Лозанне и Санкт-Морице, где и расположены Олимпийские деревни ЮОИ 2020.

Отметим, что церемония открытия в Швейцарии сегодня стартует в 20:30 по киевскому времени.

Справка: III зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января. Они соберут 1872 лучших юных атлетов планеты в возрасте 15-18 лет, которые в течение 13 соревновательных дней разыграют 81 комплект наград в 8 видах спорта и 16 дисциплинах.

Украинские Национальные Новости

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