Визначились прапороносці збірної України на зимових Юнацьких олімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Перед відкриттям ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор у Лозанні були названі ім’я прапороносців збірної України. Про це інформує НОК України, передає УНН.
Почесну місію нести український прапор на церемоніях відкриття зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020 отримали найбільш титуловані члени “жовто-блакитної” команди: бронзовий призер ХІV зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю з біатлону Степан Кінаш та срібна призерка етапу Кубка світу серед дівчат із санного спорту Юліанна Туницька відповідно.
Обидва зізналися, що для них — це велика несподіванка, але, разом з тим, й велика честь представляти рідну країну на відкритті престижного спортивного форуму.
Для юних учасників найпрестижнішого молодіжного форуму Планети церемонії відкриття відбудуться у двох містах — Лозанні та Санкт-Моріці, де й розташовані Олімпійські селища ЮОІ-2020.
Зазначимо, що церемонія відкриття у Швейцарії сьогодні стартуватиме о 20:30 за київським часом.
Довідка: ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 9 по 22 січня. Вони зберуть 1872 найкращих юних атлетів планети віком 15-18 років, які протягом 13 змагальних днів розіграють 81 комплект нагород у 8 видах спорту та 16 дисциплінах.