Определились полуфиналисты женской сетки Уимблдона

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49501 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105393 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127011 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170283 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153781 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141442 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182117 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Определились полуфиналисты женской сетки Уимблдона

Киев  •  УНН

 • 12164 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. На старом и самом престижном теннисном турнире мира Уимблдоне были сыграны четвертьфинальные противостояния в женственном одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Первыми пропуска в следующий круг соревнований оформили 11-я сеяная немка Анжелика Кербер и 12 сеяная Елена Остапенко. Немка преодолела сопротивление россиянки Касаткиной 6:3, 7:5, а латвийка разобралась с словачкой Цибулковой - 7:5, 6:4.

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Титулованная Серена Уильямс (25 сеяная) в трех сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи - 3:6, 6:3, 6:4. Ее оппоненткой по 1/2 финала станет 13-я сеяная немка Юлия Гёргес, которая выбила из сетки соревнований голландку Кики Бертенс - 3:6, 7:5, 6:1.

Заметим, что 36-летняя Уильямс выигрывала Уимблдонский теннисный турнир семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012 2015 года, 2016). Всего на счету американки 23 титулы турниров серии Большого шлема. Это второй результат в истории женского тенниса.

Добавим также, полуфинальные поединки пройдут 12 июля.

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