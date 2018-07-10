Определились полуфиналисты женской сетки Уимблдона

Первыми пропуска в следующий круг соревнований оформили 11-я сеяная немка Анжелика Кербер и 12 сеяная Елена Остапенко. Немка преодолела сопротивление россиянки Касаткиной 6:3, 7:5, а латвийка разобралась с словачкой Цибулковой - 7:5, 6:4.

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Титулованная Серена Уильямс (25 сеяная) в трех сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи - 3:6, 6:3, 6:4. Ее оппоненткой по 1/2 финала станет 13-я сеяная немка Юлия Гёргес, которая выбила из сетки соревнований голландку Кики Бертенс - 3:6, 7:5, 6:1.

Заметим, что 36-летняя Уильямс выигрывала Уимблдонский теннисный турнир семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012 2015 года, 2016). Всего на счету американки 23 титулы турниров серии Большого шлема. Это второй результат в истории женского тенниса.

Добавим также, полуфинальные поединки пройдут 12 июля.