Визначились півфіналістки жіночої сітки Вімблдону

Першими перепустки до наступного кола змагань оформили 11-та сіяна німкеня Ангелік Кербер та 12 сіяна Олена Остапенко. Німкеня подолала опір росіянки Касаткіної 6:3, 7:5, а латвійка розібралася з словачкою Цибулковою – 7:5, 6:4.

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Титулована Серена Вільямс (25 сіяна) в трьох сетах обіграла італійку Камілу Джорджі – 3:6, 6:3, 6:4. Її опоненткою по 1/2 фіналу стане 13-та сіяна німкеня Юлія Гьоргес, яка вибила з сітки змагань нідерландку Кікі Бертенс – 3:6, 7:5, 6:1.

Зауважимо, що 36-річна Вільямс вигравала Вімблдонський тенісний турнір сім разів (2002, 2003, 2009, 2010, 2012 2015 року, 2016). Всього на рахунку американки 23 титули турнірів серії Великого шолома. Це другий результат в історії жіночого тенісу.

Додамо також, півфінальні поєдинки пройдуть 12-го липня.