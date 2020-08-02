Определились победители чемпионата Украины по теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По итогам решающих поединков стали известны имена триумфаторов чемпионата Украины по теннису во взрослой возрастной группе, сообщает УНН со ссылкой на страницу ФТУ в Facebook.
В мужской одиночной сетке в финале Алексей Крутых нанес поражение Владиславу Орлову в двух сетах - 6:3, 7:6 (2). Тройку призеров замкнул Владимир Ужиловський.
В финале женского турнира Анастасия Соболева обыграла Анну Мартемьянову, отдав сопернице всего один гейм - 6:0, 6:1.
Вашему вниманию победители в парных разрядах:
Женщины - Владлена Бокова/Татьяна Дичка
Мужчины - Денис Молчанов/Алексей Крутых
Смешанный разряд - Владлена Бокова/Святослав Ильницкий.