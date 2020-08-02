Визначились переможці чемпіонату України з тенісу

У чоловічій одиночній сітці у фіналі Олексій Крутих завдав поразки Владиславу Орлову в двох сетах – 6:3, 7:6 (2). Трійку призерів замкнув Володимир Ужиловський.

У фіналі жіночого турніру Анастасія Соболєва обіграла Анну Мартемьянову, віддавши суперниці лише один гейм – 6:0, 6:1.

До вашої уваги переможці в парних розрядах:

Жінки - Владлена Бокова/Тетяна Дичка

Чоловіки – Денис Молчанов/Олексій Крутих

Змішаний розряд - Владлена Бокова/Святослав Ільницький.