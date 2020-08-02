Визначились переможці чемпіонату України з тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За підсумками вирішальних поєдинків стали відомими імена тріумфаторів чемпіонату України з тенісу в дорослій віковій групі, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ФТУ у Facebook.
У чоловічій одиночній сітці у фіналі Олексій Крутих завдав поразки Владиславу Орлову в двох сетах – 6:3, 7:6 (2). Трійку призерів замкнув Володимир Ужиловський.
У фіналі жіночого турніру Анастасія Соболєва обіграла Анну Мартемьянову, віддавши суперниці лише один гейм – 6:0, 6:1.
До вашої уваги переможці в парних розрядах:
Жінки - Владлена Бокова/Тетяна Дичка
Чоловіки – Денис Молчанов/Олексій Крутих
Змішаний розряд - Владлена Бокова/Святослав Ільницький.