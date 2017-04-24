Определились последние два участника второго раунда Кубка Стэнли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101739 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155253 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116215 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112384 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104161 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107033 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103537 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153279 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двумя поединками завершилась стадия первого этапа плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" в очередном овертайме обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в шестом матче серии (2:1) и вышел во второй раунд плей-офф.

В следующем круге соревнований столичным хоккеистам будет противостоять "Питтсбург Пингвинс". Первый матч второго раунда плей-офф против "Пингвинс" состоится 28 апреля в Вашингтоне.

В другом противостоянии "Оттава Сенаторз" обыграла "Бостон Брюинс" в овертайме шестого матча плей-офф и одержала победу в серии - 4:2.

Примечательно, что четыре матча серии завершились в дополнительное время и все шесть с разницей в одну шайбу.

Отмечается, что во втором раунде "Оттава" встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Добавим, что в других двух парах четвертьфиналов Кубка Стэнли "Нэшвилл" встретится с "Сент-Луисом", а "Эдмонтон" с "Анахайм".

Как сообщал УНН, "Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли .

Украинские Национальные Новости

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