Определились последние два участника второго раунда Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двумя поединками завершилась стадия первого этапа плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" в очередном овертайме обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в шестом матче серии (2:1) и вышел во второй раунд плей-офф.
В следующем круге соревнований столичным хоккеистам будет противостоять "Питтсбург Пингвинс". Первый матч второго раунда плей-офф против "Пингвинс" состоится 28 апреля в Вашингтоне.
В другом противостоянии "Оттава Сенаторз" обыграла "Бостон Брюинс" в овертайме шестого матча плей-офф и одержала победу в серии - 4:2.
Примечательно, что четыре матча серии завершились в дополнительное время и все шесть с разницей в одну шайбу.
Отмечается, что во втором раунде "Оттава" встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".
Добавим, что в других двух парах четвертьфиналов Кубка Стэнли "Нэшвилл" встретится с "Сент-Луисом", а "Эдмонтон" с "Анахайм".
Как сообщал УНН, "Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли .