Визначились останні два учасники другого раунду Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Двома поєдинками завершилася стадія першого етапу плей-оф розіграшу Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Переможець регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон Кепіталс" в черговому овертаймі обіграв "Торонто Мейпл Ліфс" в шостому матчі серії (2:1) і вийшов до другого раунду плей-оф.
У наступному колі змагань столичним хокеїстам протистоятиме "Піттсбург Пінгвінс". Перший матч другого раунду плей-оф проти "Пінгвінс" відбудеться 28-го квітня у Вашингтоні.
В іншому протистоянні "Оттава Сенаторс" обіграла "Бостон Брюінс" в овертаймі шостого матчу плей-оф і здобула перемогу в серії – 4:2.
Примітно, що чотири матчі серії завершилися в додатковий час і всі шість з різницею в одну шайбу.
Зазначається, що у другому раунді "Оттава" зустрінеться з "Нью-Йорк Рейнджерс".
Додамо, що в інших двох парах чвертьфіналів Кубка Стенлі "Нешвілл" зустрічатиметься зі "Сент-Луїсом", а "Едмонтон" із "Анахаймом".
Як повідомляв УНН, "Піттсбург" і "Нешвілл" вийшли до другого раунду плей-оф Кубка Стенлі.