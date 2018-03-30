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Определились четыре претендента на киевский финал ЛЧ среди женщин

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КИЕВ. 30 марта. УНН. По итогам четвертьфинальных поединков в ответ стали известны имена четырех женских клубов, которые поборются за финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Каталонская “Барселона” после поражения от “Лиона” в гостях 1:2 не сумела исправить положение на собственной арене — 0:1. Кроме французской команды дальше прошел лондонский “Челси”, который выбил из соревнований французский “Монпелье” — 3:1, 1:1.

Английский “Манчестер Сити” в двух результативных поединках победил представителя Швеции ФК “Линчепинг” — 5:3, 4:0, а “Вольфсбург” оказался сильнее чешскую “Славию” — 1:1, 1:0.

Отметим, что в 1/2 финала между собой сыграют “Челси” с “Вольфсбургом” и “Манчестер Сити” против “Лиона”. Поединки данной стадии состоятся 21/22 апреля и 28/29 апреля, а финальная встреча в Киеве — 24 мая.

Напомним, что в Киеве был презентован мяч финала женской Лиги чемпионов.

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