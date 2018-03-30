Визначились чотири претенденти на київський фінал ЛЧ серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За підсумками чвертьфінальних поєдинків у відповідь стали відомими імена чотирьох жіночих клубів, які поборються за фінал Ліги чемпіонів, що пройде у Києві, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Каталонська “Барселона” після поразки від “Ліону” в гостях 1:2 не зуміла виправити становище на власній арені — 0:1. Окрім французької команди далі пройшов лондонський “Челсі”, який вибив зі змагань французький “Монпельє” — 3:1, 1:1.
Англійський “Манчестер Сіті” в двох результативних поєдинках подолав представника Швеції ФК “Лінчепінг” — 5:3, 4:0, а “Вольфсбург” виявився сильнішим за чеську “Славію” — 1:1, 1:0.
Відзначимо, що в 1/2 фіналу між собою зіграють “Челсі” з “Вольфсбургом” та “Манчестер Сіті” проти “Ліону”. Поєдинки даної стадії відбудуться 21/22 квітня та 28/29 квітня, а фінальна зустріч у Києві — 24-го травня.
Нагадаємо, що у Києві був презентований м’яч фіналу жіночої Ліги чемпіонів.