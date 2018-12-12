Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По итогам поединков шестого тура в четырех квартетах групповой стадии Лиги чемпионов стали известны имена еще нескольких клубов-участников 1/8 финала турнира, сообщает УНН.
В группе В за вторую ступень шла борьба между итальянским “Интером” и английским “Тоттенхэмом”. Для прохода дальше миланцам необходимо было набрать больше очков в игре с “ПСВ”, чем лондонцам в матче с лидером квартета “Барселоной”. Однако команде Спалетти достичь данной цели не удалось. Оба матча закончились ничьей 1:1 и дальше с 8 очками по дополнительным показателям прошли “шпоры”.
В квартете С решалась судьба двух путевок. Прогнозируемо “ПСЖ” в гостях победил “Црвену Звезду” (4:1), набрал 11 очков и стал победителем группы. Выигрыш “Ливерпуля” над “Наполи” помог финалисту предыдущего розыгрыша турнира пройти с другой ступени.
Таким образом, кроме вышеперечисленных клубов в 1/8 финала вышли: “Боруссия” Д, “Атлетико”, “Барселона”, “Порту”, “Шальке”, “Манчестер Сити”, “Ювентус”, “Манчестер Юнайтед”, “Бавария ”, “Аякс”, “Реал” и “Рома”.
Добавим, что заключительная путевка достанется “Шахтеру” или “Лион”.