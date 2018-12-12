Визначились 15 учасників плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За підсумками поєдинків шостого туру в чотирьох квартетах групової стадії Ліги чемпіонів стали відомими імена ще кількох клубів-учасників 1/8 фіналу турніру, повідомляє УНН.
У групі В за другу сходинка йшла боротьба між італійським "Інтером" та англійським "Тотенхемом". Для проходу далі міланцям необхідно було набрати більше очок у грі з "ПСВ", ніж лондонцям у матчі з лідером квартету "Барселоною". Однак команді Спалетті досягти даної мети не вдалося. Обидва матчі закінчилися нічиєю 1:1 і далі із 8 очками за додатковими показниками пройшли "шпори".
У квартеті С вирішувалася доля двох путівок. Прогнозовано "ПСЖ" в гостях переміг "Црвєну Звєзду" (4:1), набрав 11 очок і став переможцем групи. Виграш "Ліверпуля" над "Наполі" допоміг фіналісту попереднього розіграшу турніру пройти з другого щабля.
Таким чином, крім вищеперерахованих клубів до 1/8 фіналу вийшли: "Борусія" Д, "Атлетіко", "Барселона", "Порту", "Шальке", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Баварія", "Аякс", "Реал" та "Рома".
Додамо, що заключна путівка дістанеться "Шахтарю" або "Ліону".