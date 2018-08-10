Определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале соревнований в Монреале

В бельгийско-белорусском противостоянии между Элизабет Мертенс (14 сеяная) и Ариной Соболенко победила теннисистка с более высоким рейтингом.

За 2 часа и 15 минут Мартинес выиграла в трех сетах - 2:6, 7:6 (1), 6:0.

На счету бельгийки по два эйса и двойных ошибок. У ее соперницы 6 подач навылет при 10 двойных ошибках.

Примечательно, что Мертенс имела значительное количество брейкпойнтов, но реализовала только 4 из 17 против 3 из 8 у оппонентки.

Именно Мертенс станет противницей украинки Элины Свитолина в борьбе за путевку в полуфинал.

Добавим, что в других поединках россиянка Шарапова уступила 6-й сеяной Каролин Гарсии 3:6, 2:6, а первая ракетка мира Симона Халеп одолела американку Винус Уильямс (13) - 6:2, 6:2.