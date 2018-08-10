Визначилась суперниця Світоліної у чвертьфіналі змагань в Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Престижні змагання WTA Premier з призовим фондом трохи більше 2,8 млн доларів продовжились низкою поєдинків 1/8 фіналу, повідомляє кореспондент УНН.
У бельгійсько-білоруському протистоянні між Елізабет Мертенс (14 сіяна) та Аріною Соболенко тріумфувала тенісистка з більш високим рейтингом.
За 2 години та 15 хвилин Мертенс виграла у трьох сетах – 2:6, 7:6 (1), 6:0.
На рахунку бельгійки подва ейси і подвійних помилок. У її суперниці 6 подач навиліт при 10 подвійних помилках.
Примітно, що Мертенс мала значну кількість брейкпойнтів, але реалізувала тільки 4 із 17 проти 3 із 8 в опонентки.
Саме Мертенс стане супротивницею українки Еліни Світоліної у боротьбі за путівку до півфіналу.
Додамо, що в інших поєдинках росіянка Шарапова поступилась 6-й сіяній Каролін Гарсії 3:6, 2:6, а перша ракетка світу Сімона Халеп здолала американку Вінус Вільямс (13) – 6:2, 6:2.