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Визит путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию: укрепление нефтяного сотрудничества и попытка противодействовать усилиям Запада по изоляции рф

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 08:44  •  20770 просмотра

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Целью редкой зарубежной поездки главы кремля является укрепление нефтяного сотрудничества, попытка показать рф менее изолированной, а также найти привилегированное положение в переговорах по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Сегодня президент россии владимир путин прибывает на Аравийский полуостров, где в течение одного дня посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Первый визит кремлевского главаря в две страны, после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года года, имеет целью обсуждение ситуации на рынке нефти и укрепление взаимодействия с государствами Персидского залива в противовес западным санкциям против рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и телеканал Sky.

Детали

Путин встретится с правителем ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом аль-Нахайяном в Абу-Даби и проведет переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщает Кремль. Его первый визит в две страны после вторжения в Украину в феврале 2022 года совпадает с переговорами по сокращению использования ископаемого топлива на саммите COP28, который проводят ОАЭ в Дубае.

В центре дискуссий в Эр-Рияде будет роль России в возглавляемом Саудовской Аравией альянсе ОПЕК+ между Организацией стран-экспортеров нефти и другими крупными производителями нефти. Отдельная группа организации на прошлой неделе договорилась продолжить и углубить сокращение добычи с целью поддержания цен.

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Bloomberg приводит заявление директора по исследованиям в российском совете по международным делам Андрея Кортунова, по словам которого россия якобы "не изолирована на международном уровне и имеет большое количество партнеров и друзей в разных частях света".

Персидский залив является одним из регионов, где мы можем продемонстрировать это наиболее эффективно

- заявил эксперт основанной кремлем организации.

Кроме того, по словам политического эксперта из ОАЭ Абдулхалека Абдуллы, данные переговоры предлагают возможность для стран Ближнего Востока, в частности союзнику США Абу-Даби подчеркнуть о "хороших отношениях со всеми". Саудовская Аравия, тем временем, надеется, что российский лидер укрепит координацию ОПЕК+, сказал он, после договоренности о сокращении добычи на 2,2 миллиона баррелей в день в первом квартале. Отмечается, что якобы официальные лица из Москвы и Эр-Рияда спроектировали имидж тесного сотрудничества и взаимного доверия на фоне внутренних разногласий среди участников альянса - речь идет о разногласиях между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией

Также, как ожидается, путин обсудит наступление Израиля на ХАМАС в Газе. Издание напоминает, что боевые действия создали раскол между США, которые поддерживают Израиль, и арабскими странами, включая Саудовскую Аравию. Выступая по видео на саммите G20 в прошлом месяце, путин назвал происходящее в секторе Газа "истреблением мирного населения в Палестине", кроме того глава страны-агрессора заявлял что мирное будущее связано с существованием двух государств. Сейчас, подчеркнул его внешнеполитический советник юрий ушаков, "приоритетом является достижение длительного перемирия" с "обменом пленными и удерживаемыми". Таким таким образом, москва попытается занять значительное место в переговорах по поводу войны Израиль-ХАМАС. Но, как указывает телеканал Sky Italia, Израиль не очень доволен тем, как ведет себя россия, поскольку в октябре Москву посетила делегация ХАМАС.

Напомним

УНН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 6 декабря, посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Візит путіна в ОАЕ і Саудівську Аравію: зміцнення нафтової співпраці та спроба протидіяти зусиллям Заходу щодо ізоляції рф
Putin's Visit to the UAE and Saudi Arabia: Strengthening Oil Cooperation and an Attempt to Counteract Western Efforts to Isolate Russia
Новости по теме

Визит путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию: укрепление нефтяного сотрудничества и попытка противодействовать усилиям Запада по изоляции рф

Целью редкой зарубежной поездки главы кремля является укрепление нефтяного сотрудничества, попытка показать рф менее изолированной, а также найти привилегированное положение в переговорах по конфликту между Израилем и ХАМАС.

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