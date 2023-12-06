Визит путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию: укрепление нефтяного сотрудничества и попытка противодействовать усилиям Запада по изоляции рф
Киев • УНН
Целью редкой зарубежной поездки главы кремля является укрепление нефтяного сотрудничества, попытка показать рф менее изолированной, а также найти привилегированное положение в переговорах по конфликту между Израилем и ХАМАС.
Сегодня президент россии владимир путин прибывает на Аравийский полуостров, где в течение одного дня посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Первый визит кремлевского главаря в две страны, после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года года, имеет целью обсуждение ситуации на рынке нефти и укрепление взаимодействия с государствами Персидского залива в противовес западным санкциям против рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и телеканал Sky.
Детали
Путин встретится с правителем ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом аль-Нахайяном в Абу-Даби и проведет переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщает Кремль. Его первый визит в две страны после вторжения в Украину в феврале 2022 года совпадает с переговорами по сокращению использования ископаемого топлива на саммите COP28, который проводят ОАЭ в Дубае.
В центре дискуссий в Эр-Рияде будет роль России в возглавляемом Саудовской Аравией альянсе ОПЕК+ между Организацией стран-экспортеров нефти и другими крупными производителями нефти. Отдельная группа организации на прошлой неделе договорилась продолжить и углубить сокращение добычи с целью поддержания цен.
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Bloomberg приводит заявление директора по исследованиям в российском совете по международным делам Андрея Кортунова, по словам которого россия якобы "не изолирована на международном уровне и имеет большое количество партнеров и друзей в разных частях света".
Персидский залив является одним из регионов, где мы можем продемонстрировать это наиболее эффективно
Кроме того, по словам политического эксперта из ОАЭ Абдулхалека Абдуллы, данные переговоры предлагают возможность для стран Ближнего Востока, в частности союзнику США Абу-Даби подчеркнуть о "хороших отношениях со всеми". Саудовская Аравия, тем временем, надеется, что российский лидер укрепит координацию ОПЕК+, сказал он, после договоренности о сокращении добычи на 2,2 миллиона баррелей в день в первом квартале. Отмечается, что якобы официальные лица из Москвы и Эр-Рияда спроектировали имидж тесного сотрудничества и взаимного доверия на фоне внутренних разногласий среди участников альянса - речь идет о разногласиях между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией
Также, как ожидается, путин обсудит наступление Израиля на ХАМАС в Газе. Издание напоминает, что боевые действия создали раскол между США, которые поддерживают Израиль, и арабскими странами, включая Саудовскую Аравию. Выступая по видео на саммите G20 в прошлом месяце, путин назвал происходящее в секторе Газа "истреблением мирного населения в Палестине", кроме того глава страны-агрессора заявлял что мирное будущее связано с существованием двух государств. Сейчас, подчеркнул его внешнеполитический советник юрий ушаков, "приоритетом является достижение длительного перемирия" с "обменом пленными и удерживаемыми". Таким таким образом, москва попытается занять значительное место в переговорах по поводу войны Израиль-ХАМАС. Но, как указывает телеканал Sky Italia, Израиль не очень доволен тем, как ведет себя россия, поскольку в октябре Москву посетила делегация ХАМАС.
Напомним
УНН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 6 декабря, посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.
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Визит путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию: укрепление нефтяного сотрудничества и попытка противодействовать усилиям Запада по изоляции рф
Целью редкой зарубежной поездки главы кремля является укрепление нефтяного сотрудничества, попытка показать рф менее изолированной, а также найти привилегированное положение в переговорах по конфликту между Израилем и ХАМАС.
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